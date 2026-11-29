Trakya genelinde etkili olan olumsuz hava koşullarının ardından okulların tatil edilip edilmeyeceği araştırılıyor. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yarın okullar tatil mi sorusu gündeme gelirken 30 Kasım Pazartesi için valiliklerden gelecek açıklamalar bekleniyor.
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ valiliklerinden 30 Kasım Pazartesi günü okulların tatil edildiğine ilişkin şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Mevcut duyurulara göre üç ilde eğitim öğretime ara verilmesine yönelik alınmış bir karar bulunmuyor. Valiliklerden yeni bir duyuru gelmesi halinde okul tatili kararına ilişkin bilgiler güncellenecek.
Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası Trakya'da fırtına ve yağışla birlikte etkisini gösteriyor. Meteoroloji uyarılarında kuvvetli rüzgar, fırtına, sağanak ve bazı bölgelerde kar yağışı nedeniyle vatandaşların dikkatli olması istenirken, olumsuz hava koşullarının ulaşım ve günlük yaşamda aksamalara yol açabileceği bildiriliyor.