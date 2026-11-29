EDİRNE, KIRKLARELİ VE TEKİRDAĞ'DA 30 KASIM OKULLAR TATİL Mİ?

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ valiliklerinden 30 Kasım Pazartesi günü okulların tatil edildiğine ilişkin şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Mevcut duyurulara göre üç ilde eğitim öğretime ara verilmesine yönelik alınmış bir karar bulunmuyor. Valiliklerden yeni bir duyuru gelmesi halinde okul tatili kararına ilişkin bilgiler güncellenecek.