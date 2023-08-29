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Giriş Tarihi: 30.8.2023

Edirne Sarayı yeniden canlanıyor

Cumhurbaşkanlığı, yıkılan tarihi Edirne Sarayı’nı eski ihtişamına kavuşturuyor. Cezaevi olarak kullanılan Asakir-i Mansure-i Muhammediye Kışlası da müzeye dönüştürülecek

Edirne Sarayı yeniden canlanıyor
Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanı Yasin Yıldız, geçen yıl Milli Saraylar Başkanlığı'na devredilmesinin ardından restorasyonun hız kazandığı Edirne Sarayı sınırları içindeki, yakın zamana kadar kapalı cezaevi olarak kullanılan tarihi Asakir-i Mansure-i Muhammediye Kışlası'nın müzeye dönüştürüleceğini açıkladı. Restorasyon sonrası açılacak müzede, Edirne Sarayı buluntularının sergileneceğini anlatan Yıldız, "Bazıları İstanbul'da veya Edirne'de bulunan müzelerde Edirne Sarayı'na ait çok sayıda taşınabilir eser var. Edirne'ye çok ciddi bir kıymetli müze ve kültür merkezi kazandıracağımızı söyleyebilirim" dedi.



Başkan Yasin Yıldız, Edirne'ye gelip, 8 aylık sürecin ardından kazılarda gelinen noktayı anlattı. Geçen aylarda Milli Saraylar Başkanlığı'na devredilen ve kısa süre öncesine kadar kapalı cezaevi olarak kullanılan, 19'uncu yüzyıl yapısı Asakir-i Mansure-i Muhammediye Kışlası'na değinen Yıldız, "Orayla ilgili devraldıktan sonra yaptığımız çalışmalarda gördük ki bugün ayakta olan kısmı, yapının ancak yüzde 50'si. Bu bile ciddi anlamda yaklaşık 20 bin metrekarenin üzerinde bir kapalı alana sahip, oldukça özgün bir yapı. İçinde bir temel seviyesinde kalmış cami ve bugün hala ayakta olan ama ciddi bir restorasyona ihtiyacı olan hamamıyla birlikte devraldık. Sadece bahçesinin alanı 80 dönüm. Şu an devirle ilgili son çalışmaları tamamlıyoruz, Adalet Bakanlığımız ile beraber. Bunun ardından yıl sonuna kadar rölöve ve restorasyon projeleri çıkacak ve inşallah önümüzdeki yıl oraya da ciddi anlamda restorasyona başlamış olacağız" diye konuştu. DHA

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Edirne Sarayı yeniden canlanıyor
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