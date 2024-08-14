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Giriş Tarihi: 14.8.2024 12:54

Edirne'de 3 bin 53 uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 tutuklama!

Edirne'de sıcak saatler yaşandı. Polisin operasyonunda 3 bin 53 uyuşturucu hap ile bonzai ele geçirildi, 5 şüpheli tutuklandı.

DHA
Edirne’de 3 bin 53 uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 tutuklama!

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik 2 ayrı operasyon düzenledi. Adresler, araçlar ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 305'i ecstasy, 2 bin 748'i sentetik hap olmak üzere 3 bin 53 uyuşturucu hap, 3,53 gram bonzai ele geçirildi.Polisin, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına aldığı E.Y., R.Y., İ.A., Ö.E. ve M.S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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Edirne'de 3 bin 53 uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 tutuklama!
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