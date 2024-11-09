Edirne’de 90 milyon liralık kokain operasyonu

Tırların deposunda bulunan bidonları koklayan narkotik dedektör köpek Carlos'un tepki vermesi üzerine ekipler harekete geçti. Edirne'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube müdürlüğü ekipleri, narkotik dedektör köpeği Carlos'un da katılımıyla Kapıkule Gümrük Müdürlüğü ekipleriyle koordineli çalışması sonucu tır parkındaki E. K. ve D. Ş. İsimli şahıslara ait 2 tırda arama yaptı.