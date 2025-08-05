Edirne’de aile trajedisi! Kumar borcu milyonlarca lirayı yuttu sonu cinayetle bitti

İddiaya göre Ömer Gökhan Alacı, eşiyle birlikte ev almak için yıllarca biriktirdikleri yaklaşık 3 milyon lirayı gizlice kumarda harcadı. Bu para çiftin ortak birikimi olarak kenara konulmuştu. Ancak Alacı, bu parayı kaybetmekle kalmadı, üzerine bir de bankalardan yüklü miktarda borç alarak toplam borç yükünü daha da artırdı. Ailenin yaşadığı bu ağır maddi kayıp, iç çatışmaları tırmandırdı.

EV HAYALİ KÂBUSA DÖNÜŞTÜ

Uzun yıllar süren birikimin kaybedilmesiyle birlikte, çiftin ev alma hayali yerle bir oldu. Edinilen bilgilere göre bu durum, Didem Örs Alacı ile eşi arasında gerginliğe yol açtı. Artan tartışmalar ve maddi baskılar, Ömer Gökhan Alacı'nın psikolojik dengesini iyice bozdu.

EKONOMİK ÇÖKÜŞ CİNAYETİN ÖNÜNÜ MÜ AÇTI?

Soruşturma kaynaklarına göre, Alacı son aylarda içine kapanmış, ailesiyle iletişimi zayıflamıştı. Yakın çevresinin ifadelerine göre, özellikle son haftalarda gergin, öfkeli ve tedirgin tavırlar sergilemeye başlamıştı. Cinayet sonrası kaçmaya çalıştığı ancak kısa sürede yakalandığı belirtildi.

SOĞUKKANLI TAVIRLARI DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Katliamın ardından aileye ulaşamayan yakınları ve komşuları, Alacı'yı aradığında ondan "Uyuyorlar, henüz uyanmadılar" yanıtını aldı. Şüphelinin bu soğukkanlı tutumu dikkat çekti. Durumdan şüphelenen akrabaların yaptığı ihbar üzerine eve giren ekipler, Didem Örs Alacı ve Doruk Alacı'nın cansız bedenleriyle karşılaştı.