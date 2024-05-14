Edirne’de alkollü minibüs şoförü: Ehliyetime el konulması çok iyi oldu

Edirne Belediyesi denetimindeki, Edirne Toplu Ulaşım Sistemi (ETUS) ait minibüse binen yolcular şoförün alkollü olmasından şüphelenerek sürücü Hüseyin K., hakkında ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler aracı, İbrahim Zagra Caddesi'nde durdurdu. Alkol testine sokulan sürücü Hüseyin K., 145 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Alkollü araç kullanmak ve diğer suçlardan 16 bin lira para cezası kesilen Hüseyin K.'nin ehliyetine el konularak gözaltına alınırken, yolcular başka bir minibüsle seyahatlerine devam ettiler.

'ALKOL ALMAYAN BU İŞİ YAPAMAZ'

Gözaltına alınan Hüseyin K., polis aracına götürülerken gazetecilere yaptığı açıklamada pes dedirtti. Yanlış bir iş yapmadığını belirten alkollü sürücü Hüseyin K., "Ben yanlış bir şey yapmadım, kimseye yanlış davranmadım. Kimsenin hakkına girmedim. Elimden geldiği kadar insanlara düzgün davrandım. Ben bunu (alkolü) her akşam alıyorum. 14 yıldır bu işin içindeyim, kimsenin canına bir şey yapmadım. İnsanlara o kadar iyi davranıyorum ki, anlatamam. Ehliyetime el konulması çok iyi oldu. Gider çay ocağında çalışırım. Alkol almayan bir insan bu araçları kullanamaz. Ben bunu açık söylüyorum" dedi.