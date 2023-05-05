Edirne’de bin 400 yıllık ’Kakava ateşi’ yandı

2017 Aralık ayında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesine giren ve her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan, baharın müjdesi Kakava Hıdırellez Şenlikleri, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi.Baharın gelişini simgeleyen Kakava ve Hıdırellez dolayısıyla rengârenk kıyafetler giyen Romanlar, davul-zurna eşliğinde gönüllerince eğlendi.

Şenliklerin yapıldığı Sarayiçi, saatler öncesinden doldu, taştı. Roman vatandaşların giydiği rengarenk kıyafetler ilgi odağı oldu. Vatandaşlar, davul zurna eşliğinde renkli kıyafetlerle dans eden romanlara eşlik etti.Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen binlerce turistin de şenliklere özgü kıyafetler giyerek katılması renkli görüntüler oluşturdu.

Dev Kakava Ateşi Türkiye'nin dört bir yanına ve tüm dünyaya sağlık, sevgi, barış, huzur ve bereket ulaştırması için yandı. Kakava Ateşi öncesinde Sarayiçi Er Meydanı'na girişte Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olası bir duruma karşı önlem alındı. Kakava - Hıdırellez Şenlikleri için on binlerce turist sabahın erken saatlerinden itibaren kente akın etti. Sarayiçi Er Meydanı'nın olduğu alanda gerçekleştirilen şenlikler, Kakava ateşinin yakılmasıyla başladı. Şenliklerin resmi açılış programı binlerce kişinin katılımıyla Sarayiçi'nde gerçekleştirildi.

Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri çerçevesinde protokol üyeleri, Kanuni Köprüsü'nde davullarla karşılandı. Protokol daha sonra Bando eşliğinde tören alanına kadar yürüdü. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşmalara geçildi. 1400 yıldır yanan baharın müjdecisi olan Kakava ateşi ile tüm insanlığın üzerindeki kötülükleri, çirkeflikleri ve çirkinlikleri def ettiklerini söyleyen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Allah bu güzel ülkeye ve bu güzel ülkenin güzel insanlarına bir daha bir deprem felaketi yaşatmasın diyoruz. 6 Şubat'ta Maraş merkezli depremde kaybettiğimiz bütün canlarımıza, yurttaşlarımıza bir kez daha cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz, yaralılarımıza acil şifa diliyoruz. İnanıyoruz ki; hepimizin alacağı tüm tedbirlerle depremi önleyemeyiz ama bundan sonraki depremlerde kayıplarımızı, acılarımızı en aza indireceğiz. Çünkü depremi engelleyemezsiniz ama can kayıplarını neredeyse sıfıra düşürebilirsiniz. Bunun tedbirlerini hep birlikte alacağız. Bugün burada barışın, birbirini olduğu gibi kabul etmenin, medeniyetin ve bütün insanlığın Kakava ateşini yakmak üzere bir aradayız. Birazdan değerli protokol üyelerimizle beraber Kakava ateşimizi yakacak ve festivalimizin başlangıcını yapacağız. Burada Türkiye'mizin değişik yerlerinden gelen misafirlerimiz de sabaha kadar Edirne'mizi gezecek dolaşacaksınız. Yarın sabah gün ağırırken, hemen yanımızdaki Tunca Nehri'nde buluşarak nehrimize, ülkemizse ve insanlığa barışı, huzuru, mutluluğu ve kardeşliği getirmesini temenni ettiğimiz dilek çiçeğimizi bırakacağız. Ülkemizden barış eksik olmasın, huzur eksik olmasın, insanlık eksik olmasın." dedi.

Çeribaşı Fikri Ocak ise, "Sizler varsanız biz de varız. Ben Roman çocuğu olarak, Türkiye'mi, bayrağımı, askerimi, polisimi, sancağımı, namusum gibi seviyorum. Herkesi bir sonraki seneye Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri'ne davet ediyorum. " ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kakava ateşini simgeleyen odun yığınları, Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve diğer protokol üyeleri tarafından tutuşturuldu. Ateşin durulmasını bekleyen vatandaşlar, daha sonra ateşin üzerinden atlayarak dilek diledi.Edirne Belediye Bandosu'nun konserinin ardından Halk Oyunları Ekibinin Roman Dans Gösterisi renkli görüntülere sahne oldu. Göksel Zurna ve Ekibinin Show gösterisi büyük alkış aldı. Vatandaşlar gönüllerince dans ederek eğlendi.

Bu anı görüntülemek isteyen fotoğraf sanatçıları ise en güzel kareyi çekebilmek için adeta birbiriyle yarıştı. Sarayiçi'ne gerek araçlarıyla gerekse yaya olarak ulaşmaya çalışan turistler, yoğun kalabalık nedeniyle şenlik alanına ulaşmada güçlükler çekerken, kentteki tüm otel ve pansiyonlarda ise boş yer kalmadı.