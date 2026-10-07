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Giriş Tarihi: 7.10.2026 09:22

Edirne'de daireden gelen koku acı gerçeği ortaya çıkardı!

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir apartman dairesinden gelen ağır kokular üzerine eve giren ekipler, yalnız yaşayan TIR şoförü Vahap Yücel’in cansız bedeniyle karşılaştı. Yaklaşık 5 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirilen Yücel'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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DHA Yaşam
Edirne’de daireden gelen koku acı gerçeği ortaya çıkardı!
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Keşan ilçesinde İspat Cami Mahallesi Özgün Yapı Kooperatifi'nde bulunan bir apartmanın sakinleri, dün gece yalnız yaşayan TIR şoförü Vahap Yücel'in dairesinden yayılan yoğun ve rahatsız edici koku nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu, yakınlarına haber verdi.

KÖTÜ KOKU GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapı açılmayınca ve içeriden ses gelmeyince ekipler, çilingir çağırıldı. Kapısı çilingire açtırılan daireye giren ekipler, Yücel'i hareketsiz buldu. Sağlık ekibi, Vahap Yücel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

CENAZESİ ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ

Yaklaşık 5 gün önce yaşamını yitirdiği değerlendirilen Yücel'in cenazesi, nöbetçi savcı ve polisin incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KEŞAN

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Edirne'de daireden gelen koku acı gerçeği ortaya çıkardı!
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