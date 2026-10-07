Edirne’de daireden gelen koku acı gerçeği ortaya çıkardı!

CENAZESİ ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ

Yaklaşık 5 gün önce yaşamını yitirdiği değerlendirilen Yücel'in cenazesi, nöbetçi savcı ve polisin incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör