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Giriş Tarihi: 4.8.2025 17:53 Son Güncelleme: 4.8.2025 18:41

Edirne’de aile faciası! Eşi ve oğlunu öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu

Edirne'de Ömer Gökhan Alacı. (41), tartıştığı eşi Didem Örs Alacı (38) ile oğulları Doruk Kaan Alacı'yı (9) boğup, bıçakla intihara kalkıştı. Ağır yaralanan Ömer Gökhan Alacı, hastanede tedaviye alındı.

Ali Can ZERAY
Edirne’de aile faciası! Eşi ve oğlunu öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu

Olay, Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi 3043'üncü Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Muhasebecilik yapan Ömer Gökhan Alacı ile çağrı merkezinde çalışan eşi Didem Örs Alacı arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada Ömer Gökhan Alacı önce eşini, ardından da oğulları Doruk Kaan'ı boğdu. Ömer Gökhan Alacı, daha sonra bıçakla intihara kalkıştı.

AĞIR YARALANDI

Gelen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin kapıyı açmasıyla içeri giren ekipler, anne ve oğlunun cesetleriyle karşılaştı. Ağır yaralanan Ömer Gökhan Alacı, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

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Edirne’de aile faciası! Eşi ve oğlunu öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu
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