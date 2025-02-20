Haberler Yaşam Haberleri Edirne’de evlat dehşeti: “Neden geç geldin?” diye soran babasını bıçakladı!
Giriş Tarihi: 20.2.2025 18:08

Edirne’de evlat dehşeti: “Neden geç geldin?” diye soran babasını bıçakladı!

Edirne'de yaşayan 19 yaşındaki şahıs eve geldiğinde kendisine “neden geç geldin?” diye soran babasıyla tartışmaya başladı. Daha sonra çıkan kavga sonucu babasını bıçaklayıp kaçan şüpheli kıskıvrak yakalanırken, bıçaklama gerekçesi pes artık dedirtti.

İHA
Edirne’de evlat dehşeti: Neden geç geldin? diye soran babasını bıçakladı!

Edirne'de yaşayan 19 yaşındaki K.K. eve geldiğinde kendisine 'Neden geç geldin?' diye soran babasıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine babasını bıçaklayarak evden kaçan oğul, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Oğul K.K.'nın "Eve geç geldim diye kızdı kavga yaptık, bıçakladım" dediği yönünde ifade verdiği öğrenildi. Öte yandan, yaralı baba M. K.'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Edirne’de evlat dehşeti: “Neden geç geldin?” diye soran babasını bıçakladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA