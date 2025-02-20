Edirne’de evlat dehşeti: “Neden geç geldin?” diye soran babasını bıçakladı!

Edirne'de yaşayan 19 yaşındaki K.K. eve geldiğinde kendisine 'Neden geç geldin?' diye soran babasıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine babasını bıçaklayarak evden kaçan oğul, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.