Edirne’de feci kaza! İki tır ile üç otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Giriş Tarihi: 2.11.2025 21:30 Son Güncelleme: 2.11.2025 21:38

Edirne'de iki tır ve üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü. Meydana gelen trafik kazasında ölü ve yaralıların olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Edirne Lalapaşa kara yolunun Süloğlu yol ayrımı yakınında meydana geldi. Edirne'den Lalapaşa istikametine giden 34 GJR 76 plakalı TIR, önündeki bir başka TIR'ı sollamaya çalıştığı sırada, lastiği patladı.

TIR'IN ÇARPTIĞI ARAÇ TAKLA ATTI

Lastiği patlayan TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen 22 AEV 359 plakalı otomobile çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle takla atarken, motoru yerinden çıkıp, arkadan gelen 22 ADP 714 plakalı otomobilin üstüne düştü.

HIZINI ALAMAYAN TIR, BAŞKA TIRLA ÇARPIŞTI

Lastiği patlayan TIR, ilk çarpışmanın ardından hızını alamayarak yine karşı yönden gelen T0851EB Bulgaristan plakalı TIR'la çarpıştı. Bu sırada 22 PD 812 plakalı otomobil de Bulgaristan plakalı TIR'a arkadan çarptı.

BİR KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde takla atan otomobildeki Ersin Soyaslan'ın (40) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 2 kişi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

