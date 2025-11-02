Edirne’de feci kaza! İki tır ile üç otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Kaza, saat 19.30 sıralarında Edirne Lalapaşa kara yolunun Süloğlu yol ayrımı yakınında meydana geldi. Edirne'den Lalapaşa istikametine giden 34 GJR 76 plakalı TIR, önündeki bir başka TIR'ı sollamaya çalıştığı sırada, lastiği patladı.
TIR'IN ÇARPTIĞI ARAÇ TAKLA ATTI
Lastiği patlayan TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen 22 AEV 359 plakalı otomobile çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle takla atarken, motoru yerinden çıkıp, arkadan gelen 22 ADP 714 plakalı otomobilin üstüne düştü.
BİR KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde takla atan otomobildeki Ersin Soyaslan'ın (40) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 2 kişi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.