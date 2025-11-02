Edirne’de feci kaza! İki tır ile üç otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

BİR KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde takla atan otomobildeki Ersin Soyaslan'ın (40) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 2 kişi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.