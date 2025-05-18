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Giriş Tarihi: 18.5.2025 19:04

Edirne'de feci kaza! Otomobil ile cip çarpıştı: 4 yaralı

Edirne'de otomobil ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınırken polis kazayla ilgil inceleme başlattı.

DHA
Edirne’de feci kaza! Otomobil ile cip çarpıştı: 4 yaralı

Edirne'deki kaza, Cumhuriyet Mahallesi Lefkoşa Sokak üzerinde meydana geldi. Sokakta ilerleyen M.T.'nin kullandığı 22 EK 649 plakalı otomobile, ara yoldan çıkan G.A.'nın kullandığı 22 AL 307 plakalı cip çarptı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çarpışmanın etkisiyle M.T.'nin kullandığı araç, yol kenarında park halindeki servis minibüsüne çarparak durabildi. Kazada, sürücü M.T. otomobilde sıkıştı.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada iki araçtaki toplam 4 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücü M.T.'yi çıkardı ve diğer 3 yaralıyla birlikte Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk etti. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Edirne'de feci kaza! Otomobil ile cip çarpıştı: 4 yaralı
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