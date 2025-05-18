Edirne’de feci kaza! Otomobil ile cip çarpıştı: 4 yaralı

Edirne'deki kaza, Cumhuriyet Mahallesi Lefkoşa Sokak üzerinde meydana geldi. Sokakta ilerleyen M.T.'nin kullandığı 22 EK 649 plakalı otomobile, ara yoldan çıkan G.A.'nın kullandığı 22 AL 307 plakalı cip çarptı.
OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çarpışmanın etkisiyle M.T.'nin kullandığı araç, yol kenarında park halindeki servis minibüsüne çarparak durabildi. Kazada, sürücü M.T. otomobilde sıkıştı.
4 KİŞİ YARALANDI
Kazada iki araçtaki toplam 4 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.