Edirne’de kan donduran olay: 14 yaşındaki kız okul bahçesinde katledildi!

Genç kızın sevgilisi E.A. tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü iddia edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gülden C.'nin cenazesi, otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.