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Giriş Tarihi: 5.4.2025 22:22

Edirne’de kan donduran olay: 14 yaşındaki kız okul bahçesinde katledildi!

Edirne'de bir okulun bahçesinde kız çocuğu yerde kanlar içerisinde yatarken bulundu. 14 yaşındaki Gülden C’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, talihsiz kızın sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü iddia edildi.

İHA
Edirne’de kan donduran olay: 14 yaşındaki kız okul bahçesinde katledildi!

Kan donduran olay Edirne'de bulunan bir okulun bahçesinde meydana geldi. 14 yaşındaki kız çocuğunun kanlar içinde yattığını görenler durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, 14 yaşındaki Gülden C.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Genç kızın sevgilisi E.A. tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü iddia edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gülden C.'nin cenazesi, otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Edirne’de kan donduran olay: 14 yaşındaki kız okul bahçesinde katledildi!
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