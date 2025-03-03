Edirne’de kan donduran olay: Asılı halde bulundu… Sosyal medya paylaşımı dikkat çekti!

İntihar ettiği değerlendirilen Barış'ın cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. M.A. ise ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Birol Barış'ın olaydan kısa süre önce sosyal medya hesabından 'The End' yazılı paylaşım yaptığı öğrenildi. Soruşturma sürdürülüyor.