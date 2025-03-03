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Giriş Tarihi: 3.3.2025 01:19

Edirne’de kan donduran olay: Asılı halde bulundu… Sosyal medya paylaşımı dikkat çekti!

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen olayda 34 yaşındaki Birol Barış, arkadaşından hafta sonu kalmak için köydeki evinin anahtarını istedi. Daha sonra kendisine ulaşamayan arkadaşının şüphelenip eve gitmesi üzerine Birol Barış’ı asılı halde olan cansız bedenini buldu. Öte yandan Barış’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

DHA
Edirne’de kan donduran olay: Asılı halde bulundu… Sosyal medya paylaşımı dikkat çekti!

Korkunç olay, akşam saatlerinde Uzunköprü ilçesine bağlı Kurttepe köyünde meydana geldi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan Birol Barış, komşusu ve arkadaşı M.A.'dan hafta sonu kalmak için Kurttepe köyündeki evinin anahtarını istedi. M.A.'dan anahtarı alan Barış, dün sabah saatlerinde köye gitti.

M.A. da bugün, akşam saatlerinde köye giderek Barış'ı aradı. Arkadaşının telefonlara cevap vermemesi ve evin kapısını açmaması üzerine şüphelenen M.A., camı zorlayarak girdiği evde Birol Barış'ı kemerle soba borusuna asılı halde buldu.

'THE END'

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrolde Barış'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İntihar ettiği değerlendirilen Barış'ın cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. M.A. ise ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Birol Barış'ın olaydan kısa süre önce sosyal medya hesabından 'The End' yazılı paylaşım yaptığı öğrenildi. Soruşturma sürdürülüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Edirne’de kan donduran olay: Asılı halde bulundu… Sosyal medya paylaşımı dikkat çekti!
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