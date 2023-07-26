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Giriş Tarihi: 26.7.2023 10:47 Son Güncelleme: 26.7.2023 10:56

Edirne’de kazada şehit olan Özler, son yolculuğuna uğurlandı

Edirne’de 54’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’na bağlı Süloğlu ilçesindeki askeri birlikte meydana gelen kazada Şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Özler, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bahçesinde düzenlenen askeri törenle memleketi Çankırı’ya uğurlandı.

UMUT IŞIK
Edirne’de kazada şehit olan Özler, son yolculuğuna uğurlandı

Edirne'de 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Süloğlu ilçesindeki askeri birlikte zırhlı personel taşıyıcının aracının çarptığı kazada yaralanan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Özler, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Özler, naaşı için Tıp Fakültesi Hastanesi bahçesinde askeri tören düzenlendi. Şehidin Türk Bayrağına sarılı naaşı tören alanına askeri birlikler tarafından getirildi. Tören alanında şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Özler, saygı duruşunda bulunulmasının ardından özgeçmişi okundu.

Törene şehit eşinin askeri kıyafetlerini giyen Mihriban (30), çocukları Esila İkra (5) ve Açelya Büşra Özler (3) ile Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Hakan İşcan, Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, Edirne Jandarma Komutanı Albay Suat Dönmez, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş ve vatandaşlar katıldı.

Edirne Müftüsü Hasan Başoğlu tarafından dua okunmasının ardından tören birlikleri tarafından şehidin naaşı cenaze aracına taşındı. Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Özler cenazesi memleketi Çankırı'nın Alıca köyüne defnedileceği belirtildi.

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Edirne’de kazada şehit olan Özler, son yolculuğuna uğurlandı
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