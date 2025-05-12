Edirne’de Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir İpsala Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Geleç, burada yaşamını yitirdi. Türk bayrağına sarılı naaşı, hastaneden alınarak memleketi Sarpdere köyüne getirildi. Köy camisinde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazıyla birlikte Geleç, dualar eşliğinde köy mezarlığında toprağa verildi.
Törene İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, askeri yetkililer, kamu kurumlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.