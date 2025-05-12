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Giriş Tarihi: 12.5.2025 00:25

Edirne’de Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Edirne’nin İpsala ilçesinde hayatını kaybeden 71 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Hasan Geleç, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Ali Can ZERAY
Edirne’de Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir İpsala Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Geleç, burada yaşamını yitirdi. Türk bayrağına sarılı naaşı, hastaneden alınarak memleketi Sarpdere köyüne getirildi. Köy camisinde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazıyla birlikte Geleç, dualar eşliğinde köy mezarlığında toprağa verildi.

Törene İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, askeri yetkililer, kamu kurumlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Edirne’de Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
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