Edirne’de su kesintisi: Vatandaş suyu çeşmeden taşıyor!

"MESNETSİZ İDDİALAR DEĞİL ÇÖZÜM GETİRİN"



AK Parti İl Başkanı Belgin İba da yaptığı açıklamada, herkesin temiz suya erişiminin bir insani hak olduğunu belirtti.

Belediyenin bir an evvel soruna çözüm sağlaması gerektiğine işaret eden İba, "Çeşmelerimizden hala çamurlu su akmaya devam ederken, haftalardır pek çok mahallemize su verilemezken, insanlarımız sularını geçmiş yüzyılda yaşıyormuşçasına cami avlularından doldururken biz polemik ve mesnetsiz iddialar değil çözüm duymak istiyoruz. Edirne halkının sağlığı siyaset üstüdür, seçim malzemesi yapılamayacak kadar önemlidir." diye konuştu.

SU KESİNTİLERİ BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ ARASINDA TARTIŞMAYA NEDEN OLMUŞTU

Suların bulanık akması ve su kesintileri, dünkü Edirne Belediye Meclisi toplantısında meclis üyeleri arasında tartışmaya yol açmıştı.

AK Partili belediye meclis üyeleri söz konusu sistemdeki arızanın iki yıl öncede meydana geldiğini belirterek, duruma korozyonun neden olabileceği üzerinde durmuştu.