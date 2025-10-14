Haberler Yaşam Haberleri Edirne'de TIR'da yakaladılar: Piyasa değeri 210 milyon lira! Neredeyse 69 kilo...
Giriş Tarihi: 14.10.2025 12:31

Edirne'de polisin düzenlediği operasyon kapsamında TIR'da arama yapıldı. Aramada, piyasa değeri 210 milyon lira olan 68 kilo 650 gram kokain ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli yaptığı çalışmada, yurt dışından gelen bir TIR'da uyuşturucu bulunduğu belirlendi. Yurda giriş yaptıktan sonra takibe alınan TIR'a dinlenme tesisinde operasyon düzenlendi.

PİYASA DEĞERİ 210 MİLYON LİRA!

Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı aramada TIR'da 68 kilo 650 gram kokain ele geçirildi. Piyasa değeri 210 milyon lira olan uyuşturucuyla ilgili Y.Ö., S.Ç. ve Ö.B., gözaltına alındı, firari H.B.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

