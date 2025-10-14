Edirne’de TIR’da yakaladılar: Piyasa değeri 210 milyon lira! Neredeyse 69 kilo...

PİYASA DEĞERİ 210 MİLYON LİRA!

Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı aramada TIR'da 68 kilo 650 gram kokain ele geçirildi. Piyasa değeri 210 milyon lira olan uyuşturucuyla ilgili Y.Ö., S.Ç. ve Ö.B., gözaltına alındı, firari H.B.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.