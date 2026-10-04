Alınan bilgilere göre, Edirne'nin Büyükdöllük Köyü yolunda A.E. idaresindeki 22 AE 783 plakalı traktör ile M.İ. yönetimindeki 22 AU 893 plakalı otomobil çarpıştı.

Edirne'de traktör ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kazanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.