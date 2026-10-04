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Giriş Tarihi: 4.10.2026 23:19 Son Güncelleme: 4.10.2026 23:29

Edirne'de traktör ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Edirne'de traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

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İHA
Edirne’de traktör ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Alınan bilgilere göre, Edirne'nin Büyükdöllük Köyü yolunda A.E. idaresindeki 22 AE 783 plakalı traktör ile M.İ. yönetimindeki 22 AU 893 plakalı otomobil çarpıştı.

Edirne'de traktör ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kazanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

#EDİRNE
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Edirne'de traktör ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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