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Giriş Tarihi: 19.3.2023 13:22 Son Güncelleme: 19.3.2023 13:36

Edirneli papaz kilisenin bahçesine gömüldü

Kalp krizi sonucu 63 yaşında hayatını kaybeden Edirne’nin Aziz Georgi Bulgar Kilisesi papazı Aleksandır Çıkırık, görev yaptığı kilisenin bahçesine defnedildi. Kilisedeki cenaze törenine Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın yanı sıra papazın çok sayıda Türk komşusu da katıldı.

MURAT SAVAŞ MURAT SAVAŞ
Edirneli papaz kilisenin bahçesine gömüldü

Edirne'de kalp krizi sonucu 63 yaşında hayatını kaybeden Edirne'nin Aziz Georgi Bulgar Kilisesi papazı Aleksandır Çıkırık, görev yaptığı kilisenin bahçesine defnedildi. Kilisedeki cenaze törenine Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın yanı sıra papazın çok sayıda Türk komşusu da katıldı.

Edirne doğumlu olan papaz Çıkırık için bu sabah saatlerinde görevli olduğu Aziz Georgi Bulgar kilisesinde bir tören düzenlendi. Törene, Çıkrık'ın yakınları, Bulgaristan'dan gelen çok sayıda din görevlisi, Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Angel Çolakov, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Bulgaristan'ın Kırcaali kenti belediye başkanı Hasan Aziz ve Çıkrık'ın doğup büyüdüğü Kıyık semtindeki komşuları katıldı.

Kilisede Çıkrık'ın naaşı başında okunan duaların ardından papazın cenazesi görev yaptığı Aziz Georgi Bulgar kilisesinin bahçesinde toprağa verildi. Çıkrık'ın cenazesinde çok sayıda çelengin arasında Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in çelenginin de bulunması dikkat çekti.

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Edirneli papaz kilisenin bahçesine gömüldü
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