eety: Sözleşmesiz Uygun Tarifelerle Sınırsız Bağlantı

eety sayesinde aylık 9,90 Euro karşılığında sunulan TOP tarifesi kapsamında kullanıcılar, 1.000 dakika konuşma, 500 SMS ve 60 GB LTE internet hakkına sahip olacak. İnternet paketinin 10,7 GB'lık kısmı tüm Avrupa'da kullanılabilecek. Hizmet, 150 Mbit/s'e varan indirme hızı sunuyor.

Kullanıcılar, kredi bakiyelerini manuel veya otomatik olarak yükleyebilecek ve ödemelerini kredi kartı veya Klarna üzerinden gerçekleştirebilecek. Sunduğu tüm bu kolaylıkların yanı sıra eety uygulaması ile kalan paketler görüntülenebilecek, tarife değişiklikleri yapılabilecek ve otomatik yükleme ayarları düzenlenebilecek.

Drei'nin altyapısını kullanan eety'nin sunduğu hizmetlerde aktivasyon ücreti bulunmuyor. SIM kartlar ve tarifeler çevrimiçi veya yetkili bayilerden temin edilebiliyor. Hizmet, Avrupa içinde roaming imkanı da sağlayarak hemen her noktaya kolaylıkla erişimi de mümkün hale getiriyor.

"AVUSTURYA'DA YARIM MİLYONDAN FAZLA İNSAN TÜRK KÖKENLİDİR."

"Bu topluluk, Türkiye'deki veya diğer Avrupa ülkelerindeki akrabaları ve arkadaşlarıyla çok yakın temas içindedir ve bu nedenle bir mobil operatörden farklı ihtiyaçlar talep etmektedir. eety tarifeleri, bu özel ihtiyaçları dikkate alarak uygun fiyatlar, yüksek ağ kalitesi ve tam mali kontrol ile öne çıkmaktadır."