Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege açıklarında İzmir'in Seferihisar ilçesine 45.60 kilometre yakınlarında saat 05.44'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı yerin 6.86 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM Büyüklük:4.1 (Mw) Yer:Ege Denizi - [45.60 km] Seferihisar (İzmir) Tarih:2026-11-27 Saat:05:44:09 TSİ Enlem:37.8205 N Boylam:26.4725 E Derinlik:6.86 km Detay:https://t.co/IO8ix1aEqe @afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 27, 2026