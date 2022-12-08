Son depremler! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli son depremler listesi 8 Aralık 2022

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini güncel olarak açıklıyor. En son Ege Denizi açıklarında deprem oldu. Depremi hisseden vatandaşlar, arama motorları üzerinden "Son depremler listesi ile az önce İzmir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, nerede oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte 8 Aralık 2022 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…