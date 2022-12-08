Haberler Yaşam Haberleri Son depremler! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli son depremler listesi 8 Aralık 2022
Giriş Tarihi: 8.12.2022 15:08 Son Güncelleme: 8.12.2022 15:09

Son depremler! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli son depremler listesi 8 Aralık 2022

Son depremler listesi AFAD ve Kandilli tarafından güncel olarak duyuruluyor. Yaşanan son depremler dolasıyla deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorusuna yanıt aranıyor. En son Ege Denizi’nde yaşanan sarsıntı paniğe sebep olurken şiddeti 4.0 olarak ölçüldü. İşte yurtta yaşanan AFAD ve Kandilli 8 Aralık 2022 son depremler listesi

Son depremler! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli son depremler listesi 8 Aralık 2022

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini güncel olarak açıklıyor. En son Ege Denizi açıklarında deprem oldu. Depremi hisseden vatandaşlar, arama motorları üzerinden "Son depremler listesi ile az önce İzmir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, nerede oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte 8 Aralık 2022 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

SON DEPREMLER

Büyüklük:4.0 (Mw)

Yer:Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.71 km] Bodrum (Muğla)

Tarih:2022-12-08

Saat:10:49:43 TSİ

Enlem:36.909 N

Boylam:27.727 E

Derinlik:6 km

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ARKADAŞINA GÖNDER
Son depremler! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli son depremler listesi 8 Aralık 2022
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA