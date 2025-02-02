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Giriş Tarihi: 2.2.2025 22:20 Son Güncelleme: 2.2.2025 22:33

Ege Denizi peş peşe depremlerle sallanmaya devam ediyor

AFAD, Ege Denizi'nde son iki saat içinde peş peşe 9 ayrı depremin meydana geldiğini duyurdu.Öte yandan son 48 saatte Ege'de 200'den fazla sarsıntının yaşandığı belirtildi.. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Ege Denizi'nde meydana gelen depremlerin ardından acil toplantı kararı aldı.

Ege Denizi peş peşe depremlerle sallanmaya devam ediyor

Bölge, son iki gün içinde büyüklüğü 3,5 ve 4,5 arasında değişen çok sayıda deprem ile sallanıyor.. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, son iki saat içinde 9 yeni sarsıntı daha yaşandı..

Depremlerin en büyüğü ise saat 20.41'de kaydedilen 4.5 olarak ölçüldü.

SON İKİ SAATTE 9 YENİ DEPREM

Meydana gelen depremler ve büyüklüğü şu şekilde sıralandı;

* Saat 20.04'te merkez üssü Ege Denizi olan 3,5 büyüklüğündeki deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi..

* Saat 20.13'te merkez üssü Ege Denizi olan 3,6 büyüklüğündeki deprem, yerin 5.8 kilometre derinliğinde meydana geldi..

* Saat 20.41'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,5 büyüklüğündeki deprem, yerin 10.45 kilometre derinliğinde meydana geldi..

* Saat 20.45'te merkez üssü Ege Denizi olan 4,4 büyüklüğündeki deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi..

* Saat 20.45'te merkez üssü Ege Denizi olan 4,4 büyüklüğündeki deprem, yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana geldi..

*Saat 21.25'te merkez üssü Ege Denizi olan 4,3 büyüklüğündeki deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi..

*Saat 21.23'te merkez üssü Ege Denizi olan 3.5 büyüklüğündeki deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi..

*Saat 21.27'de merkez üssü Ege Denizi olan 3.9 büyüklüğündeki deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi..

* Saat 21.40'ta merkez üssü Ege Denizi olan 3.8 büyüklüğündeki deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi..

*Saat 21.42'de merkez üssü Ege Denizi olan 4.1 büyüklüğündeki deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi..

* Saat 22.10'da merkez üssü Ege Denizi olan 3.5 büyüklüğündeki deprem, yerin 12.56 kilometre derinliğinde meydana geldi..

48 SAATTE 200'DEN FAZLA DEPREM

Yunanistan'ın Santorini adası ve çevresinde sismik aktivite yoğunlaşıyor. Volkanik bir ada olan Santorini'de son günlerde birçok volkanik aktivite de kaydedilmişti.

Depremlerin Santorini'deki yanardağla ilgisi olmadığı açıklandı. Santorini'nin de dahil olduğu Kiklad adaları bölgesinde son 48 saatte 200'den fazla sarsıntı oldu.

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Ege Denizi peş peşe depremlerle sallanmaya devam ediyor
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