Ege Denizi peş peşe depremlerle sallanmaya devam ediyor

Bölge, son iki gün içinde büyüklüğü 3,5 ve 4,5 arasında değişen çok sayıda deprem ile sallanıyor.. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, son iki saat içinde 9 yeni sarsıntı daha yaşandı..

Depremlerin en büyüğü ise saat 20.41'de kaydedilen 4.5 olarak ölçüldü.