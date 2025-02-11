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Giriş Tarihi: 11.2.2025 08:51 Son Güncelleme: 11.2.2025 09:01

Ege Denizi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, saat 01.37’de merkez üssü Ege Denizi olan Riçhter ölçeğine göre 5,1 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Ege Denizi’nde 5,2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, saat 01.37'de merkez üssü Ege Denizi olan Riçhter ölçeğine göre 5,1 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Zeminden 7 kilometre derinlikte meydana gelen depremin en yakın kara parçası olan Bodrum'a (Turgutreis) 147.56 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

Yaşanan iki deprem sonrasında büyüklükleri 2 ile 3 arasında değişen çok sayıda artçı sarsıntı da meydana geldi. Öte yandan depremlerin İzmir, Muğla, Balıkesir, Manisa, Aydın ve Çanakkale illerinden de hissedildiği, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi.

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Ege Denizi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem
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