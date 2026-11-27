EÜ'DEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili EÜ'den yapılan yazılı açıklamada ise "Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aysun Doğan, ilk belirlemelere göre üniversitemiz öğrencisi olduğu tespit edilen bir kişinin kesici ve delici aletle saldırısına uğramıştır. Olayın hemen ardından personelimiz ve öğrencilerimiz saldırgana müdahale etmiş, saldırgan güvenlik güçlerine teslim edilmiştir. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine kaldırılan Prof. Dr. Aysun Doğan'a acil müdahalede bulunulmuş ve gerekli tedavi uygulanmıştır. Sağlık durumu iyi olan hocamızın durumu başhekimimiz ve hastane yönetimimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Ege Üniversitesi olarak hocamıza yönelik bu saldırıyı ve şiddetin her türlüsünü en güçlü şekilde kınıyoruz. Üniversitemizde şiddete hiçbir koşulda müsamaha gösterilemez. Prof. Dr. Aysun Doğan'a ve mensuplarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör