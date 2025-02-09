Ege’deki sismik hareketliliğe karşı mobil siren sistemi Datça’ya kuruldu

ASELSAN tarafından geliştirilen ve afet anlarında halkı hızlıca uyarmak amacıyla tasarlanan sistem, stratejik noktalara taşınabilir olmasıyla dikkat çekiyor. Yüksek ses kapasitesine sahip olan mobil siren sistemi, 112 desibel seviyesinde uyarı verebilen dört hoparlör ünitesine sahip. Ayrıca, kendi enerjisini üretebilmesi sayesinde elektrik kesintilerinden etkilenmeden çalışabiliyor. Sistemin, özellikle deprem, orman yangını ve diğer afetler sırasında halkı zamanında bilgilendirmek için büyük bir avantaj sağlayacağı vurgulandı. ASELSAN yetkilileri ise sistemin Türkiye genelinde yaygınlaştırılmasının planlandığını belirtildi. Datça'da ilk kez devreye alınan mobil siren sistemi, ilerleyen süreçte afet riski yüksek bölgelerde kullanılmak üzere yaygınlaştırılacak. Yetkililer, bu teknoloji sayesinde acil durum yönetiminin daha etkin bir hale geleceğini ifade etti.

Mobil Siren Sistemi, İzmir, Aydın'ın Didim ve Muğla'nın Datça ilçelerindeki kıyı bölgelerinde de benzer mobil siren sistemleri kurulmuş ve faaliyete geçirildi.