Eğirdir Gölü hızla kuruyor

Ispartaiçindeki Eğirdir Gölü, geçen yıllarda büyük oranda su kaybetti. Van, Tuz ve Beyşehir'den sonra 150 kilometrelik kıyı sınırı olan Eğirdir Gölü'ndeki su derinliği, geçen 74 yılda 16 metreden 3.2 metreye gerilerken 10-15 yıl öncesine kadar kullanılan Beydere'deki Halk Plajı ise suyun 300 metreye yakın çekilmesi nedeniyle kullanıma kapatıldı.Sahilde bulunan su kaydırağı ve Isparta'da bulunan Dağ Komando Okulu'nun eğitim alanındaki suya atlama kulesi de aynı nedenden dolayı artık kullanım dışında bulunuyor. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, göl yüzeyinin 1960 öncesinde 518 kilometrekare iken 1990'da 481 kilometrekare, 1997'de 479 kilometrekare, 2024 yılında da 426 kilometrekareye kadar düştüğünü, azalmanın hızla devam ettiğini söyledi. Gölün ortalama derinliği 1950'de 16 metre, 1960'ta 14.5 metre, 1970 sonrası 12 metre, 1980-1990 arasında 11.3 metreyken, 2000 sonrası 8.8 metreye gerilediğini dile getiren Dr. Kesici, "2017'de 6.5 metre, 2020'de 5.3 metre, 2022'de 4.2 metre, 2023'te 4.1 metreye düştü. Bu değerler ekim başı değerleri. 2024 yılı temmuz ayında ise yaklaşık 3.2 metre ortalama derinliğe kadar düştü" dedi. Dr. Kesici, "Su seviyesinin son 5-6 yıl içerisinde en az 7 metre azaldığını gösteren izler. Kuleden atlama eğitimleri olduğu belirtilmekte. Ama şu durumda suyun çekilmesiyle birçok zorlukla da karşılaşılmakta. Şu anda artık atlamak mümkün değil, çünkü su seviyesi alabildiğince az. Kayaların üzerindeki izler de suyun ne kadar çekildiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı. DHA