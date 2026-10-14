Eğitim camiasını yasa boğan ölüm! Hanife öğretmen kaza kurbanı

Darıyemezler Ortaokulu'nda görev yapan matematik öğretmeni İbrahim Gürsoy, derslerinin ardından annesiyle birlikte yaşadığı eve geldi. Akşam yemeğinin ardından annesiyle bir süre sohbet eden Gürsoy, daha sonra odasına geçerek uyudu. Ertesi sabah oğlunu uyandırmak için odasına giren annesi, Gürsoy'u hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İbrahim Gürsoy'un hayatını kaybettiği belirlendi. İlk değerlendirmelere göre kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtilen Gürsoy'un kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İbrahim Gürsoy'un cenazesi Altınyaka'da toprağa verildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan, Kumluca Sosyal Bilimler Lisesi Matematik Öğretmeni Hanife Özdoğan Söylemez de geçirdiği trafik kazasının ardından yaşam mücadelesini kaybetti. 10 Ekim Cumartesi günü Antalya kent merkezinde, havalimanı yakınlarında alışveriş merkezinden çıktıktan sonra servis aracının çarpması sonucu yaralanan Hanife öğretmen, ambulans ile en yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedavi gören matematik öğretmeni doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

KUMLUCAYI YASA BOĞDU

Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından cenazesi aile yakınlarına teslim edildi. Hanife Özdoğan Söylemez'in cenazesinin Kumluca 100. Yıl Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kumluca Karşıyaka Mezarlığı'nda ailesi, yankıları, mesai arkadaşları, öğrencileri ve sevenlerini gözyaşları arasında toprağa verildi.