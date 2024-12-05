Eğitim harcamaları 2023’te 1 trilyon TL’yi aştı! Öğrenci başına harcama %95 arttı

2023 yılı eğitim harcamaları, bir önceki yıla göre yüzde 92,5'lik artışla rekor bir seviyeye ulaştı. En büyük artış ise yüzde 109 ile ilkokul ve yüzde 107,2 ile okul öncesi eğitimde yaşandı. Raporda, eğitim harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payının da arttığı görülüyor. GSYH içerisindeki pay, 2022'de yüzde 3,9 iken 2023 yılında yüzde 4,3'e yükseldi. Devlet eğitim harcamalarının GSYH içindeki payı ise yüzde 3,6'ya çıktı.

EN BÜYÜK HARCAMA YÜKSEKÖĞRETİME

Devlet eğitim kurumlarının 2023 yılında en fazla harcama yaptığı alan,yüzde %34,4 ile yükseköğretim oldu. Ortaöğretim ise yüzde 21,4 ile ikinci sırada yer aldı. Özel eğitim kurumlarının harcamaları değerlendirildiğinde ise yüzde 41,4'lük payla yükseköğretim ilk sırada, yüzde 32,2 ile ortaöğretim ikinci sırada yer aldı.

BÜYÜK KISMINI DEVLET KARŞILIYOR

Türkiye'de eğitim harcamalarının finansmanında en büyük pay devlete ait. 2023 yılında toplam eğitim harcamalarının yüzde 83,5'i devlet tarafından finanse edildi. Hanehalklarının eğitim için yaptığı harcamaların payı ise yüzde 7,9 oldu.

ÖĞRENCİ BAŞINA HARCAMALAR KATLANDI

2023 yılında öğrenci başına yapılan harcama, bir önceki yıla göre yüzde 95,1 oranında artarak 49 bin 45 TL oldu. Bu rakam, 2022 yılında 25 bin 143 TL idi. Eğitim düzeylerine göre en yüksek harcama, 84 bin 759 TL ile yükseköğretimde gerçekleşti. Ortaöğretim ise yüzde 110,5'lik artış oranıyla öğrenci başına harcamanın en fazla arttığı eğitim düzeyi oldu. Ortaöğretimi, yüzde 106,5'lik artış oranıyla okul öncesi takip etti.