Eğitim son 22 yılda ideolojik prangalardan arındı

Kitabın yayım tarihiyle eş zamanlı olarak bugün SETA Vakfı tarafından sempozyum düzenlendi. Türk Eğitim Sisteminde Dönüşüm sempozyumunun açılış konuşmasını Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptı. Sempozyumun, 28 Şubat gibi tarihsel ve sembolik anlamı büyük bir günde düzenlenmesinin çok önemli olduğunu söyleyen Bakan Tekin vesayet düzeninin temel ilgi alanlarının başında eğitim geldiğini hatırlattı. Konuşmasında 28 Şubat döneminde yaşanan trajik kararlardan da örnekler veren Bakan Tekin, "İmam-Hatip liseleri ideolojik bir tehdit olarak görülmüş; bu okullardaki öğrenciler ise devleti ele geçirmeye çalışan potansiyel bir tehlike unsuru olarak etiketlenmiştir. Yurt kütüphanesinde Kur'an-Kerim bulundurmak, başörtülü öğrencilere hoşgörü göstermek, hatta cami derneğine elektrik süpürgesi bağışlamak bile ideolojik tehdit olarak kabul edilmiştir. Ancak şükürler olsun ki 'bin yıl süreceği' iddia edilen bu süreç, milletimizin feraseti ve demokrasiye olan inancı sayesinde 5 yıl gibi kısa bir süre içinde sona erdirilmiş, 3 Kasım 2002 seçimlerinde işbaşına gelen AK Parti iktidarlarıyla ülkemiz paradigmatik bir değişim ve dönüşüm sürecinin içine girmiştir" diye konuştu.

BİNLERCE ÖĞRETMEN GÖREVDEN ALINDI

Bakan Tekin, 28 Şubat'ta uyduruk gerekçelerle öğretmenlerin görevden alındığını söyleyerek "Nitekim bu kararlar ışığında oluşturulan politika ve uygulamalar neticesinde eğitim alanı antidemokratik ve yasakçı bir hüviyete bürünmüş, bugün bile toplumsal hafızada tazeliğini koruyan elim hadiseler ve travmatik hikâyeler yaşanmıştı. Uyduruk gerekçelerle binlerce öğretmenimiz işten el çektirildi, binlerce öğretmenimiz görevlerinden alındı. İmam Hatip lisesinde öğretmenimiz lisenin pansiyonunda İmam Hatip liseleri öğrencilerini sabah namazına kaldırdığı için irticacı olarak değerlendiriliyor. Ve ihraç ediliyor. Bu ve bunun gibi trajikomik ifadeler, binlerce öğretmenimiz, işten el çektirildi" dedi.

28 ŞUBAT'IN İZLERİNİ SİLDİK

22 yılda eğitimde yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler de veren Bakan Tekin "AK Parti iktidarları, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 28 Şubat'ın izlerini silmek, eğitimi ideolojik prangalardan kurtarmak ve özgür düşüncenin önündeki engelleri kaldırmak için tarihî bir mücadele başlatmıştır. Eğitim, ideolojik dayatmalardan arındırılarak temel hak ve özgürlüklere saygılı, insan haklarını esas alan, daha çoğulcu ve özgürlükçü bir perspektif üzerine konumlandırılmıştır" dedi.

2 PANEL DÜZENLENDİ

SETA Vakfı Genel Koordinatörü Nebi Miş, "Eğitimde kalite ve mükemmeliyet devam eden bir süreçtir. Türkiye'nin bu alanda kat etmesi gereken mesafeler ve geliştirilmesi gereken eğitimin farklı paydaşlarını yerine getirmeye devam etmektedir. Eğitimde yapılan yatırımların, devreye sokulan yeni uygulamaların alınan kararların olumlu sonuçlarını görmek diğer alanlardan farklı olarak belirli bir zamanı gerektirmektedir" ifadelerini kullandı. Sempozyumda "Temel Göstergeler ve Eğitim Hizmetlerinde Dönüşüm" ve "Yapısal ve Sistemsel Dönüşümler" başlıklı 2 ayrı oturum düzenlendi. Oturumlarda mesleki eğitim, kapsayıcı eğitim politikaları ve özel eğitim gelişmeleri hakkında kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

20 MAKALE YER ALIYOR

Türk Eğitim Sisteminde Dönüşüm: 2002-2024 kitabı toplamda 3 ana bölümde 20 makale olarak okurlara sunuldu. Editörlüğünü Prof. Dr. Yusuf Alpaydın ve Kürşad Kültür'ün yaptığı esere 28 yazar da katkıda bulundu. Kitapta geleneksel akademik metinlerden farklı bir biçimde tarihsel ve betimsel bir yaklaşımla 2002'den günümüze kadar gerçekleşen ana değişimlere odaklanıldı. Kitap Türk eğitim sisteminin geçmişi, bugünü ve geleceğini anlamak isteyen herkes için kapsamlı bir rehber olma özelliği taşımaktadır.