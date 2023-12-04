Eğitimci yazar Çiler Çelikler’in yeni kitabı raflarda: ‘Ormandaki sesler nereden geliyor?’

Yayınladığı birçok eserle çocukların hayal dünyasını aydınlatan başarılı yazar Çiler Çelikler'in yeni kitabı "Ormandaki Sesler Nereden Geliyor" adlı eseri Yeti Kitap'tan okuyucularla buluşuyor. Hikaye kitabının şarkısı eğitimci yazar Ayşegül Dede tarafından seslendirildi. Kitap aynı zamanda, İstanbul Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Eğitimci Sare Pehlivan'ın koordinatörlüğünde "seni burada düşünen çok kalp var" sloganıyla "kitap kardeşliği" projesi ile deprem bölgesindeki çocuklara umut aşıladı. İstanbuldan Hatay 'a içerisinde duygu yüklü mektuplarla yüzlerce kitap gönderildi.

Kitabın kahramanı ise yerinde duramayan ve karnında sürekli bir davul çaldığını söyleyen yavru bir ayı... Çocukların içlerindeki yetenekleri keşfetmeleri için onlara dokunan sihirli bir değnek görevi gören bu kitabı tüm çocuklar okumalı...