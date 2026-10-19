Eğitmen İHH gönüllüsünün cenazesi çıkartıldı! Kanyonda mahsur kalan İHH gönüllülerine dron ile gıda gönderildi

18 Ekim tarihinde Sütçüler ilçesine bağlı Yazılı Kanyon mevkiinde meydana gelen olayda, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) bünyesindeki 14 gönüllüye ulaşılamadığı yönünde ihbarda bulunulmuş, bölgeye Antalya, Isparta, Burdur, Denizli, Afyonkarahisar, Kastamonu ve Konya'dan AFAD ekipleri bölgeye sevk edilmişti. Yapılan çalışmalar sonucunda grubun bulunduğu noktalar dronla tespit edildi.

CENAZE ÇIKARTILDI

Sarp ve engebeli arazide mahsur kalan gönüllülerden 5 İHH gönüllüsü ekiplerin çalışması sonucu sağ olarak kurtarıldı. Grupta bulunan eğitmen Sinan Yavuz'un (42) cenazesini ise oluşturulan ekip tarafından bölgeden güçlükle çıkartıldı. Mahsur kalan diğer 8 kişinin, farklı bir noktadan çıkartılma çalışmaları sürdüğü kaydedildi.

DRON İLE ERZAK GÖNDERİLDİ

Sabah erken saatlerinde başlayan kurtarma çalışmaları kapsamında, ekipler havadan ve karadan çalışmalarını sürdürürken, AFAD ekipleri tarafından mahsur kalanlar için yerli ve milli olan dev dron ile erzak gönderildi. Yaklaşık 25 kiloya kadar ağırlık taşıyabilen drona, içinde gıda ürünlerinin yer aldığı poşetler bağlanıp havalandırılarak bölgeye yollandı. Mahsur kalan İHH gönüllülerinin gıdaları aldığı bildirildi.