Eğlence gecesi faciaya dönüştü

İstanbul Kongre Merkezi'nde geçtiğimiz gün gerçekleştirilen 'Unreal x Jeton' konserine katılan Furkan Aksu (29), Mahmut Ramazanoğlu (24)ve Tuğrul M.(33) saat 03.15 sıralarında fenalaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 3 kişi Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Furkan Aksu ve Mahmut Ramazanoğlu hayatını kaybederken diğer kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.



Furkan Aksu, Mahmut Ramazanoğlu

KONSERE İNCELEME

Polis ve sağlık ekiplerinin olayla ilgili çalışmalarında, 3 kişinin alkol ve uyuşturucu kullanımı nedeniyle fenalaşmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. İki gencin kesin ölüm nedeninin Adli Tıp'ta yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

İlk incelemede, saat 21.00 ile 04.00 arasında düzenlenen konsere yalnızca 18 yaş üzerindekilerin kabul edildiği, içeride alkol sunumu yapıldığı ve konsere yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı belirlendi. Organizasyon için gerekli belgelerin bulunduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, konser alanı boşaltıldı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alanda arama yaptı herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Alkollerin de sahte alkol olmadığı değerlendirilirken kesin ölüm nedeni için Adli Tıp raporunun beklendiği öğrenildi.