Eğlence mekanında kavga ölüm getirdi

Finike'nin Aykırtça Mahallesi'nde bulunan bir müzikli eğlence mekanında eğlenen 3 kişi gazinonun kapanacağı saatte konsomatris çalışan kadınları dışarı çıkarmak istedi. Gazinoda müşteri olarak eğlenen 3 kişiye çalışan erkek garsonlar konsomatrisleri dışarıya çıkartamayacaklarını söyledi. İki gurup arasında tartışma çıtı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki tarafta bıçak çekti. Çıkan kavgada karnından bıçaklanan Ekrem Bolkaç ağır yaralandı. Diğer çalışanlar durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri Bolkaç'ı ilk müdahale sonrası ambulans ile Finike Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Doktorların yaptığı müdahaleye rağmen evli ve bir çocuk babası Bolkaç hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ekrem Bolkaç kurtarılamadı. Olayla ilgili olarak 3 müşteri gözaltına alındı.

CİNAZESİ UŞAK'A GÖTÜRÜLDÜ

Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Ekrem Bolkaç'ın cenazesi Uşak'dan gelen ailesine teslim edildi. Cenazenin alınışı sırasında eşi Ece, annesi Ümran, kız kardeşi Vahide ve dayısı Tuncer Togay gözyaşlarına boğuldu. Dayı Tuncer Togay "Yegenim garson olarak çalışıyordu. Eğlence mekanına gelen 3 kişi gece calışan garson bayanları dışarı çıkartmak istemiş. Çıkan tartışmada yeğenim karnından bıçaklanmış. Ekmeğinin derdinde olan biri idi. Gözaltına alınan 3 kişi suçu bir birine atıyormuş. Allah kimseye böyle bir acı vermesin" diye konuştu. Ekrem Bolkaç'ın Uşak merkezde toprağa verileceği öğrenildi.