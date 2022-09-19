Eğlence merkezinde bıçaklı kavga: 2 ölü

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bir eğlence merkezinde Ümit Z. (46), Kenan Ç. (40), Çetin K. (47) ile Tevfik A. ve Ergun K. arasında tartışma çıktı. Ümit Z., Kenan Ç. ve Çetin K. aldıkları bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ümit Z. ve Kenan Ç. kurtarılamadı. Şüpheliler Tevfik A. ile Ergun K., Beylikova ilçesinde yakalandı. Kayseri'de restoran işleten Mehmet Karadağ (47), silahlı saldırıya uğradı. T.B.T. adlı kişi tarafından sırtından vurulan Karadağ hayatını kaybetti. Kaçan zanlı aranıyor. Samsun'da Mehmet T. evlerinin bahçesinde otururken ruhsatlı tabancasının kazayla ateş alması sonucu yeğeni 20 yaşındaki Ayşenur T.'nin ölümüne neden oldu -