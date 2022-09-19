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Giriş Tarihi: 20.9.2022

Eğlence merkezinde bıçaklı kavga: 2 ölü

RIDVAN UYSAL RIDVAN UYSAL
Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Eğlence merkezinde bıçaklı kavga: 2 ölü
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bir eğlence merkezinde Ümit Z. (46), Kenan Ç. (40), Çetin K. (47) ile Tevfik A. ve Ergun K. arasında tartışma çıktı. Ümit Z., Kenan Ç. ve Çetin K. aldıkları bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ümit Z. ve Kenan Ç. kurtarılamadı. Şüpheliler Tevfik A. ile Ergun K., Beylikova ilçesinde yakalandı. Kayseri'de restoran işleten Mehmet Karadağ (47), silahlı saldırıya uğradı. T.B.T. adlı kişi tarafından sırtından vurulan Karadağ hayatını kaybetti. Kaçan zanlı aranıyor. Samsun'da Mehmet T. evlerinin bahçesinde otururken ruhsatlı tabancasının kazayla ateş alması sonucu yeğeni 20 yaşındaki Ayşenur T.'nin ölümüne neden oldu -

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Eğlence merkezinde bıçaklı kavga: 2 ölü
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