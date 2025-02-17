Eğlence merkezinde darp dehşeti

Konya'da bir eğlence merkezinde çalışan ve lisanslı kickboksçu olduğu öne sürülen F.H., iddiaya göre müşteriden kıskandığı iş arkadaşı A.T.S.'yi (31), yumruklayarak hastanelik etti.Olay, geçtiğimiz 4 Şubat günü sabaha karşı merkez Selçuklu ilçesinde bulunan bir eğlence merkezinde meydana geldi. A.T.S., işyerinde çalışırken iş arkadaşı F.H. yanına geldi. F.H., bir şeyler anlatırken, A.T.S'de 'Sorunların beni ilgilendirmez' dedi. A.T.S., elini yüzünü yıkamak için tuvalete gitti. Bu esnada arkasından gelen F.H., tuvaletin kapısını kapatıp, genç kadına yumrukla saldırmaya başladı. A.T.S., kendi imkanları ile gittiği hastaneden darp raporu aldı. A.T.S., ifadesinde, "Muhtemelen müşteri konusunda kıskançlık yaptı" dedi. F.H'nin ifadesinin ardından serbest bırakıldı.