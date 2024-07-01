Eğlenmeye geldiği İstanbul’da feci kazada öldü

Korkunç kaza önceki gün gece saat 03.30 sıralarında İstanbul Bakırköy'e bağlı Kartaltepe Mahallesi Yunus Nadi sokakta meydana geldi. Sokak üzerinde Ters yönde hızla seyir halinde olan Umut Barış Gün, bir tekel bayiinin önünde direksiyon hakimiyetini kaybetti ve motordan düştü. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan gün ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri de kazaya ilişkin rapor tuttu. Gün'ün motordan düştükten sonra yaklaşık 26 metre sürüklendiği ve trafik işaret ve levhalarına uymadığı tespit edildi. Talihsiz genç hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaklaşık 6 saat sonra 09.30 sıralarında hayatını kaybetti.

İSTANBUL'A EĞLENMEYE GELDİ

Henüz 19 yaşında hayata gözlerini yuman talihsiz gencin Kocaeli Kartaltepe'de ikamet ettiği ve arkadaşları ile İstanbul'a motorları ile gezmeye geldiği öğrenildi. Gün'den geriye kazadan yaklaşık bir saat önce İstanbul'da çektirdiği fotoğrafı kaldı. Haberi alan ailesi de adeta yıkıldı. Talihsiz genç Kocaeli Kartepe'de bulunan İstasyon Park Camiinde kılınan namazının ardından toprağa verildi.