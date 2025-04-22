EGM’den TTB’nin iddialarına sert yanıt! “Kimyasal gaz kullanıldı” yalanı çürütüldü

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Türk Tabipler Birliği'nin (TTB) "toplumsal olaylarda kimyasal içerikli gaz kullanıldı" iddialarına ilişkin açıklamada bulundu. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu iddiaların mesnetsiz ve gerçek dışı olduğunun altı çizildi.

GÖZ YAŞARTICI GAZLAR YASAL, SAĞLIĞI TEHDİT ETMİYOR

Emniyet Genel Müdürlüğü, toplumsal olaylar esnasında kullanılan göz yaşartıcı gazların, AB ülkeleri ve ABD'de de kullanılan; birey sağlığını olumsuz etkilemeyen, yasal çerçevede envanterde yer alan ürünler olduğuna dikkat çekildi. Kamu düzeni ve asayişi sağlamaya yönelik bu materyallerin, iddia edildiği gibi kimyasal içerikli ve yasaklı olmadığının altı çizildi.

HEKİM RAPORLARINDA HERHANGİ BİR KÖTÜ MUAMELE BULGUSU YOK

Gösteri ve eylem yasağına rağmen gerçekleştirilen eylemlerde yapılan gözaltı işlemlerinin yasalara uygun yürütüldüğü belirtilirken, gözaltına alınan kişilere ilişkin düzenlenen hekim raporlarında işkence veya kötü muameleye dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı vurgulandı.

ASILSIZ SUÇLAMALARA SUÇ DUYURUSU

CİMER ve 112 üzerinden yapılan tüm şikayetlerin detaylıca incelendiğini belirten EGM, sosyal medyada yayılan gerçek dışı içeriklerin ise kurum ve mensuplarını hedef aldığını ifade etti. Bu nedenle halkı yanıltmaya ve kamu görevlilerini hedef göstermeye yönelik yalan içerik paylaşanlar hakkında suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı.

ANAYASAL HAKLAR KORUNUYOR, GÖREV SUİSTİMALİ YOK

Emniyet Genel Müdürlüğü, vatandaşların anayasal haklarını kullanmasına saygı gösterildiğini, personelin de görevini hukuk çerçevesinde ve hassasiyetle yerine getirdiğini duyurdu. Görevini sağlığı pahasına ifa eden güvenlik personeline yönelik ithamların ise asla kabul edilmeyeceği vurgulandı.