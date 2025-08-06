Haberler Yaşam Haberleri EGM'den vatandaşlara sahte e-posta uyarısı: Kişisel verilerinizi talep edenlere itibar etmeyin!
Giriş Tarihi: 6.8.2025 23:28 Son Güncelleme: 6.8.2025 23:29

EGM'den vatandaşlara sahte e-posta uyarısı: Kişisel verilerinizi talep edenlere itibar etmeyin!

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bazı kişilerin Emniyet Genel Müdürü ve Vali Mahmut Demirtaş'ın adını kullanarak sahte e-posta adresleri üzerinden vatandaşlardan kişisel veri talep ettiklerini, vatandaşların bu taleplere itibar etmemesi gerektiğini bildirdi.

DHA
EGM’den vatandaşlara sahte e-posta uyarısı: Kişisel verilerinizi talep edenlere itibar etmeyin!

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde bazı şahısların Emniyet Genel Müdürü - Vali Sayın Mahmut Demirtaş adını kullanmak suretiyle, kendisine ait olmayan mail adreslerinden çeşitli yanlış bilgiler paylaşarak, kişisel verilerin talep edildiğine dair bildirimler tarafımıza ulaşmıştır. Bu vesileyle, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapma gereği duyulmaktadır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için kendilerinden İstenilen kişisel veri veya diğer taleplere ilişkin içeriklere itibar etmemeleri, bu ve benzeri şüpheli bir durum ile karşılaşmaları durumunda, derhal güvenlik birimlerine bilgi vermeleri gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

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EGM'den vatandaşlara sahte e-posta uyarısı: Kişisel verilerinizi talep edenlere itibar etmeyin!
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