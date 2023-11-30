Egzoz gazından zehirlenen 2 genç polislerin dikkati sayesinde kurtuldu

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde yer alan oto sanayi sitesinde devriye gezen polisler iki gencin hayatını kurtardı. Kapalı bir iş yerinde çalışır haldeki otomobilde egzoz gazından zehirlenen Serhat Ç. (27) ile Zana O. (20), polis tarafından fark edilip, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Devriye gezen polis ekipleri, kapalı bir iş yerinde otomobilin çalıştığını tespit etti. Durumdan şüphelenen ekipler, iş yerinin camından bakıp, otomobildeki 2 kişinin baygın yattığını gördü. İş yerine sahibine ulaşan ekipler, kapının kilidini açtırarak, otomobildeki baygın 2 kişinin egzoz gazından zehirlendiğini belirleyerek sağlık ekibi çağırdı.

Gelen sağlık ekipleri, Serhat Ç. ile Zana O. olduğu belirlenen kişileri ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Bilinçleri kapalı bir şekilde tedaviye alınan Serhat Ç. ile Zana O.'ya, oksijen verildi. İçki içerken ısınmak için çalıştırdıkları otomobilin egzoz gazından zehirlendikleri tespit edilen Serhat Ç. ile Zana O.'nun sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.