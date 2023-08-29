Ehliyet Almak Ne Kadar Sürer? Araba Ehliyeti Almak Kaç Ay Sürer, Sınavdan Kaç Gün Sonra Ehliyet Çıkar?

Ehliyet, sürücü kurslarından alınan araç kullanma yeterlilik belgesidir. Ehliyet kurslarında teorik eğitimin alınmasını müteakip MEB tarafından yapılan yazılı sınav ve uygulamalı sıvana katılmanız gerekir. Ehliyet almak ne kadar sürer sorusunun cevabı, alınan ehliyetin türüne göre de değişir. B sınıfı ehliyetlerde süre daha kısadır. Araba ehliyeti almak kaç ay sürer, sınavdan kaç gün sonra ehliyet çıkar sorusunun cevabı bu anlamda sizi aydınlatacaktır.

Ehliyet Almak Ne Kadar Sürer?

Araba kullanmak için en az B sınıfı ehliyet sahibi olmanız gerekir. Bunun için de sürücü kurslarına gitmeniz ve kurs sonunda yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavlarda başarılı olmalısınız. Kursa kayıt zamanı ile ehliyeti alma zamanı arasındaki süre yaklaşık 3 ay sürer.

Ehliyet almak isteyen kişi MEB tarafından onay verilen bir sürücü kursuna kayıt olmalıdır. Ehliyet almak isteyen adaylar kursun teorik eğitim safhasına katılarak bu süre sonunda yapılacak olan sınavdan geçer not almalıdırlar. Bu sınavdan başarılı olan adaylar uygulamalı sınava girmeye hak kazanırlar. Uygulamalı sınav da sürücü kursu ve MEB tarafından görevlendirilecek eğitimciler tarafından yapılır. Söz konusu sınavdan da başarılı olunmasını müteakip aday, ehliyet almaya hak kazanır.

Araba Ehliyeti Almak Kaç Ay Sürer, Sınavdan Kaç Gün Sonra Ehliyet Çıkar?

Ehliyet kursuna kayıt yaptıran aday, 34 saatlik teorik eğitim sürecini tamamlamalıdır. Bu eğitim, kurs programına bağlı olarak genellikle 1 haftada tamamlanır. Teorik eğitimden sonra MEB tarafından yapılan sınavda başarılı olunması gerekir. Bu sınavın ne zaman yapılacağı MEB tarafından açıklanır.

Yazılı sınavdan başarılı olan adaylar sürücü kursu bünyesinde direksiyon eğitimine başlamalıdır. B sınıfı ehliyet için zorunlu direksiyon eğitim süresi 14 saattir. Direksiyon eğitiminden sonra yine MEB tarafından yapılan uygulamalı direksiyon sınavına girilir. Sınav sonuçlarının açıklanması ile başarılı olan adaylar belirlenir. Sonuçların açıklanmasından sonra yaklaşık 2 hafta içinde sürücü sertifikası hazırlanır. Sürücü sertifikası ile nüfus müdürlüklerinden randevu alan aday randevu gün ve saatinde nüfus müdürlüğüne ehliyet için başvurur. Belgelerin incelenmesini müteakip kişinin ehliyet almasına onay verilir ve adayın ehliyeti adresine gönderilir.