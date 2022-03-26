Ehliyet sınavında ‘joker aday’ı sınava sokmuşlar

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'resmi belgede sahtecilik, başkasına ait kimlik bilgilerinin kullanılması, ölçme, seçme ve yerleştirme başkanlığının teşkilat ve görevleri hakkındaki kanuna muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarını işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.
56 şüpheliyi yakalamaya yönelik Konya merkezli 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda örgüt yöneticileri ile adayların yerine sınavı girdiği tespit edilen 2'si kadın 35 şüpheli gözaltına alındı.
ADAYIN YERİNE 'JOKER ADAY' SINAVA GİRMİŞ
Operasyonla ilgili detaylarla ortaya çıkmaya başladı. Suç örgütü üyeleri ehliyet sınavlarına birçok kez girmesine rağmen başarı gösteremeyen adaylardan para alarak ya onların yerine kendilerine benzetilen 'joker aday'ı sınava sokuyor yada sınava girecek kişinin üzerine ses ve görüntü düzeneği yerleştirip, sınavın yapıldığı merkezin yakın bir noktasında bekleyerek adayın soruları doğru cevaplamasını sağladıkları öğrenildi.
Kadın üyelerin de adaya benzemek için gerekirse saçlarını boyattıkları hatta çarşaf bile giydikleri belirtildi. Örgüt üyelerinin bunun için ise adayın mesleğine veya gelirine göre parasını aldıkları belirtildi. Adaylar arasında doktor gibi çeşitli kamu görevi yapanların da olduğu kaydedildi.
CERRAHİ MASKENİN İÇİNE BİLE KAMERA KURMUŞLAR
Örgüt üyelerinin evlerinde yapılan aramalarda farklı kişilere ait kimlik, ehliyet, vesikalık fotoğraflar, sınavda kopya çekmek üzere hazırlanmış ses ve görüntü cihazları, çok sayıda WİFİ, düğme şeklinde kameralar gibi cihazlar ele geçirildi. Malzemeler arasında en dikkat çeken ise cerrahi maskenin orta kısmına konulan gizli kamera oldu.
Bu yöntemle ehliyet alan 150 kişinin belgelerinin iptal edileceği ve haklarında resmi belgede sahtecilik suçundan işlem yapılacağı kaydedildi.
İşlemleri tamamlanan 35 şüpheli 'suç işlemek için örgüt kurmak, resmi belgede sahtecilik ve ÖSYM kanununa muhalefet' suçlarından adliyeye sevk edildi.