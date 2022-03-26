Ehliyet sınavında ‘joker aday’ı sınava sokmuşlar

CERRAHİ MASKENİN İÇİNE BİLE KAMERA KURMUŞLAR

Örgüt üyelerinin evlerinde yapılan aramalarda farklı kişilere ait kimlik, ehliyet, vesikalık fotoğraflar, sınavda kopya çekmek üzere hazırlanmış ses ve görüntü cihazları, çok sayıda WİFİ, düğme şeklinde kameralar gibi cihazlar ele geçirildi. Malzemeler arasında en dikkat çeken ise cerrahi maskenin orta kısmına konulan gizli kamera oldu.

Bu yöntemle ehliyet alan 150 kişinin belgelerinin iptal edileceği ve haklarında resmi belgede sahtecilik suçundan işlem yapılacağı kaydedildi.

İşlemleri tamamlanan 35 şüpheli 'suç işlemek için örgüt kurmak, resmi belgede sahtecilik ve ÖSYM kanununa muhalefet' suçlarından adliyeye sevk edildi.