Ehliyet sınavında kopya düzeneği skandalı: 3 kardeş yakalandı!

Yapılan aramada, 1 adet mikro casus kulaklık, 1 adet mikro yaka kamerası, 1 mobil wifi cihazı ve 1 veri aktarım cihazı ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen A.P.'ye dışardan destek veren ağabeyleri E.P. ve H.P. de yakalanarak gözaltına alındı. Kardeşlerin ifadesi doğrultusunda M.K. de gözaltına alındı. Bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. savcı tarafından serbest bırakılırken, 3 kardeş ise nöbetçi mahkemeye sevk edildi.