Ehliyet sınavında kopya düzeneğine 3 gözaltı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzincan Lisesi'nde gerçekleşen Motorlu Taşıtlar Sürücü Adayı E-Sınavı'nda E.U.'ya şüphe üzerine üst araması yapınca, üzerinden bir mobil wifi cihazı ve bu cihaza takılı vaziyette bir adet sim kart, bir siyah deri ile sarılı düğme görünümlü gizli kamera, bir kart görünümünde iletişim cihazı ve bu cihaza takılı vaziyette bir sim kart ile bir kulak içi iletişim cihazı ele geçirdi. E.U.'yu gözaltına alan polis, düzeneği sağlayan ve sınavda yardım etmeye hazırlanan E.B. ve S.T.'yi de yakaladı.