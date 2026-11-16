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Giriş Tarihi: 16.11.2026

Ehliyet ve kimlikte yenileme uyarısı

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Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Ehliyet ve kimlikte yenileme uyarısı
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni tip kimlik kartları ve sürücü belgelerinde 10 yıllık geçerlilik sürelerinin dolmaya başladığını belirterek vatandaşlara uyarıda bulundu. 2026 yılı sonuna kadar 112 bin 791 kimlik kartı ve 374 bin 805 sürücü belgesi olmak üzere toplam 487 bin 596 belgenin yenilenmesi gerekiyor. Süresi dolan belgeler resmi işlemlerde geçersiz kalacağından, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için başvurularını zamanında yapması isteniyor.
Yenileme işlemleri için randevu.nvi.gov.tr, e-Devlet veya Alo 199 Çağrı Merkezi üzerinden randevu alınabiliyor.
#MUSTAFA ÇİFTÇİ
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Ehliyet ve kimlikte yenileme uyarısı
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