Einstein Sözleri - Albert Einstein’ın Anlamlı, Bilgelik Dolu Ders Niteliğinde Sözleri

Einstein sözleri, bilimle ve felsefe ile ilgilenenler için oldukça aydınlatıcıdır. Onun aforizmaları, birçok bakımdan kişiyi düşünmeye ve öğrenmeye teşvik eder. Yüksek zekası sayesinde yaşadığı yüzyıla damga vuran Einstein, fizik ve matematikteki çalışmaları ile bilime katkıda bulunmuş en önemli isimlerdendir. Politik görüşleri nedeniyle de dikkat çeken bir bilim insanı olan Albert Einstein'ın anlamlı bilgelik dolu ders niteliğinde sözleri bulunur.

En Ünlü Einstein Sözleri Neler?

Dünyanın en başarılı bilim insanlarından biri olan Albert Einstein, fizik, matematik ve felsefe alanında çalışmalar yapmıştır. Tüm modern fizikçileri etkilemeyi başaran Einstein, özel görelilik kuramı, genel görelilik kuramı, kuantum fiziği, kütle-enerji eşitliği, fotoelektrik etki, birleşik alan kuramı, kozmoloji, istatiksel fizik ve Bose-Einstein istatistiği gibi bilimsel çalışmaları ile meşhurdur. Kariyeri boyunca pek çok üniversitede çalışmış ve en son Princeton Üniversitesi'nde görev almıştır. Yaşamı boyunca 300'ü aşkın bilimsel makale kaleme almış ve yayınlamıştır. 1999 yılında yapılan ve başarılı 100 fizikçinin katıldığı milenyum oylamasına göre gelmiş geçmiş en iyi birinci fizikçi seçilmiştir. Bilim insanı ve teorik fizikçi olmasının yanı sıra aynı zamanda bir düşünürdür. Einstein'a ait bazı sözler arasında şunlar yer alır:

"Yaşam, bisiklet sürmeye benzer. Dengeyi sağlamak için pedal çevirmeye devam etmek gerekir."

"Aptallığın en büyük kanıtı, aynı şeyi defalarca yapıp farklı bir sonuç almayı ummaktır."

"Çok zeki olduğumdan değil, sorunlarla uğraşmaktan vazgeçmediğimden başarıyorum."

"Dünya tehlikeli bir yer. Bunun nedeni ise insanların kötü olması değil, kötülük konusunda bir şey yapmamalarıdır."

"Dehanın 10'da 1'i yetenek 10'da 9'u da çalışmaktır."

"Salaklık ve dahilik arasında bir fark vardır. O da dahiliğin belli bir sınırının olmasıdır."

"Hayal gücü her şeydir. Sizi bekleyen güzelliklerin önizlemesi gibidir. Hayal gücü bilgiden daha önemlidir."

"İnsan, aklın sınırlarını zorlamadıkça hiçbir şeye ulaşamaz."

"Merakınızın peşinden giderseniz başarıya ulaşırsınız. Hiç hata yapmamış bir insan yeni bir şey denememiş demektir."

"Otoritelere düşünülmeden gösterilen saygı, gerçeğin en büyük düşmanıdır."

"Pes edene kadar başarısız sayılmazsınız."

"En değerli kişiler alçakgönüllü olanlardır."

"Benim özel bir yeteneğim yok. Yalnızca tutkulu bir meraklıyım."

"Takdir değil, taklit ediliyorsan başarmışsın demektir."

"Bir insanın zekası, verdiği cevaplardan değil sorduğu sorulardan anlaşılır."

Albert Einstein Kimdir?

Aslen bir Yahudi olan Albert Einstein, 14 Mart 1879'da Alman İmparatorluğu'na bağlı Ulm şehrinde doğmuştur. Çocukluğunu Münih'te geçirmiş ve İsviçre'de eğitimini tamamlamıştır. 1900 yılında mezun olduktan sonra üniversitede iş bulamamış ve bundan dolayı İsviçre Patent Ofisi'nde çalışmaya başlamıştır. Bir yandan da bilimsel makaleler yazmaya devam eden Einstein, 1905 yılında yayınladığı yazıları sayesinde dikkat çekmeyi başarmıştır. Nobel Ödüllü Alman Fizikçi Max Planck, 1914 yılında Einstein'a Almanya'ya geri dönmesi ricasında bulunmuştur. Bu rica üzerine vatanına dönmüş ve çalışmalarına Almanya'da devam etmiştir. 1921 yılında almış olduğu Nobel Fizik Ödülü dahil olmak üzere birçok ödül ve madalyanın sahibi olmuştur. 1933'te ise Nazi Partisi'nin iktidar olması nedeniyle tekrar Almanya'dan ABD'ye göç etmiştir. New Jersey'e bağlı Princeton ilçesine taşınan Einstein, yaşamının sonuna kadar burada kalmıştır. 18 Nisan 1955 tarihinde 76 yaşındayken iç kanama nedeniyle Princeton Hastanesi'nde hayatını kaybetmiştir.