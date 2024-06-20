Ek sefer yapılmayınca kuyrukta beklediler

Kurban Bayramı'nın son gününde güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, Adalar'a gitmek üzere erken saatlerde itibaren geldikleri Kadıköy İskelesi'nde yoğunluk oluşturdu. Şehir Hatları vapur seferlerinin, hafta içinde olduğu gibi seyrek saatlerde olması ve ek sefer konulmaması nedeniyle vatandaşlar kuyrukta beklemek zorunda kaldı. Vatandaşlardan Uğur Batmaz, "Hava sıcak. İstanbul'da kalan ve tatile gidemeyenler için günü en güzel değerlendirme şekli Adalar'a gitmek. Bir şekilde ulaşacağız" dedi. Arkadaşlarıyla Adalar'da denize gireceğini söyleyen Berra Koçan da "Bayramın son gününü Adalar'da geçirmek istedik. Uzun süredir bekliyoruz. Bakalım ne zaman son bulacak" diye konuştu. Barış Yıldız da "Yoğunluk var, bekleyeceğiz artık" ifadesini kullandı.