Ekibe hoş geldin Ethem

29 yaşındaki Ethem Ay, uzun süredir Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'yla tanışmak istiyordu. Durumdan haberdar olan Başkan Yazıcıoğlu, Down sendromlu olan Ay'ın talebini gerçekleştirmek istedi. Ethem Ay, Başkan Yazıcıoğlu'nu, bir süre önce ailesiyle birlikte ziyaret etti.Görüşmenin ardından 29 yaşındaki Ay, Yazıcıoğlu'nun talimatıyla, istediği zaman gelerek temsili olarak özel kalem müdürlüğü yapmaya başladı. Yeni görevini büyük bir özenle yapan Ay, şimdi Yazıcıoğlu'nun randevularını oluşturuyor.

GURUR DUYDUM

Belediye Başkanı Yazıcıoğlu durumdan memnun olduğunu belirterek, "Ethem kardeşimle çalışmak büyük keyif. Ethem ile ilk tanıştığımda etkilenmemek mümkün değildi. Çok kibar, naif ve çok güzel bir insan. Artık ekibimizin bir parçası. Artık bizimle beraber olacak. Maşallah ilk günden Ethem hızlı başladı. Hemen burada bir düzen ve koordinasyon sağladı. İletişimi de artırdı. Vatandaşlarımızı güler yüzlü karşılıyor. Ben çok mutluyum Ethem'den. Bundan sonra beraberiz. Ayrılmak yok Ethem" dedi. Ethem Ay da "Buraya geldim ve mutlu oldum. Başkanımla olmak şeref verdi. Gurur verdi" ifadelerini kullandı.