Haberler Yaşam Haberleri Ekim ayı fırtınayla başladı: Marmara ve Kuzey Ege için alarm!
Giriş Tarihi: 4.10.2026 11:01

Ekim ayı fırtınayla başladı: Marmara ve Kuzey Ege için alarm!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava tahmin raporunu yayımladı. Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Ege ve İç Anadolu’nun güneyi ile Doğu Anadolu’nun batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında ise rüzgârın hızının 60 kilometreye ulaşabileceği bildirildi.

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Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Ekim ayı fırtınayla başladı: Marmara ve Kuzey Ege için alarm!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, yurdun genelinin parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerinin ise yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Ege ve İç Anadolu'nun güney kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıklarının ise ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGÂR 60 KM'YE ULAŞACAK

Rüzgârın genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Ancak Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgârın 40-60 kilometre/saat hızla kuvvetli esmesi öngörülüyor.

METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Meteoroloji, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında beklenen kuvvetli rüzgâr nedeniyle vatandaşları uyardı. Yetkililer, kuzeyli yönlerden 40-60 kilometre/saat hızla esmesi beklenen rüzgârın ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara yol açabileceğine dikkat çekerek vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#EGE #MARMARA #AKDENİZ
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Ekim ayı fırtınayla başladı: Marmara ve Kuzey Ege için alarm!
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